Продажи автомобилей в Китае в январе-феврале выросли на 11%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Китае в январе-феврале 2024 года увеличились на 11,1% относительно того же периода прошлого года и составили 4,03 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Производство машин выросло на 8,1% - до 3,92 млн.

В том числе реализация легковых автомобилей повысилась на 10,6% (до 3,45 млн штук), их выпуск - на 7,9% (до 3,36 млн), сообщает агентство "Синьхуа".

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в январе-феврале составили 1,21 млн единиц (повышение на 29,4%), производство - 1,25 млн единиц (рост на 28,2%).

Китай за два месяца текущего года экспортировал 882 тыс. автомобилей, что на 30,5% выше показателя за январь-февраль 2023 года.