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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

ОАЭ будут партнером выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Страной-партнером выставки ИННОПРОМ, которая состоится в Екатеринбурге 8-11 июля, станут ОАЭ, сообщил Минпромторг РФ.

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном ведомством, делегацию ОАЭ возглавит министр промышленности и передовых технологий, специальный представитель по России Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Национальная экспозиция ОАЭ познакомит участников ИННОПРОМ с перспективными разработками и представит приоритетные направления промышленно-экономического сотрудничества", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в рамках деловой программы ИННОПРОМ пройдет Стратегический бизнес-форум "Россия — ОАЭ", "который станет площадкой для обсуждения уже реализующихся совместных проектов и диалога о перспективах расширения взаимодействия в области промышленной и технологической кооперации", сообщает Минпромторг.

В пресс-релизе приводятся слова вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова: "За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество". По его словам, "двусторонний товарооборот по итогам 2023 года преодолел рубеж в $10 млрд". Кроме того, отметил Мантуров, "успешно реализуются совместные проекты в области промышленной кооперации, ведется активный диалог в сфере энергетики, сельского хозяйства, туризма, расширяются гуманитарные связи".

"Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки ИННОПРОМ-2024 не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики", - подчеркнул Мантуров, который также является сопредседателем межправкомиссии РФ-ОАЭ по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Екатеринбург Минпромторг ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер
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