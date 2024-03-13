Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 марта снизилась на 6,5%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 13 марта составляет 3 тыс. 344,5 рубля против 3 тыс. 575,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась на 6,5%.

Пошлина на ячмень повысилась до 667,6 рубля с 587,8 рубля за тонну, на кукурузу - снизилась до 527 рублей с 885,2 рубля соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $238,5 за тонну на пшеницу ($239,4 неделей ранее), $184,3 - на ячмень ($181), $182,1 - на кукурузу ($185,6).

Пошлины будут действовать по 19 марта включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.