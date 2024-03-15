Экспортные цены на российскую пшеницу стали расти впервые с начала 2024 г.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Текущие котировки российской пшеницы (протеин 12,5%) находятся на уровне около $201 за тонну, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

"Экспортные цены на эту пшеницу с поставкой в апреле начали расти после пробития психологической планки в $200 за тонну (FOB) в начале текущей недели и падения к уровням $198-199 за тонну. Позитивное движение в экспортных ценах наблюдается впервые с начала 2024 года, когда цены составляли $242 за тонну", - уточнили в центре.

Как предполагают аналитики, рынок достиг своего дна в текущем сезоне на фоне отсутствия значимой конкуренции российской пшенице со стороны других стран-экспортеров по сопоставимым ценам и нежелания производителей на внутрироссийском рынке еще больше снижать цены продаж, которые во многих регионах уже близки к себестоимости.

По данным центра, цена на французскую пшеницу за неделю возросла до $211 за тонну (на $3), на американскую, наоборот, упала до $229 за тонну (на $10) на фоне новости об отмене закупок со стороны Китая более 0,5 млн тонн пшеницы из почти 2,5 млн тонн, приобретенных с поставкой в текущем сезоне.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах также начали медленно подрастать - до 12 900-13 000 рублей за тонну без НДС (увеличились на 100 рублей к предыдущей неделе). Это также происходит впервые с января, когда они достигали 14 200 рублей за тонну. На малой воде цены росли еще более динамично - с 11 600 рублей до 11 900 рублей за тонну, сообщают аналитики.

Аналитический центр сохранил прогноз экспорта пшеницы в марте на прежнем уровне - около 4,45 млн тонн против 4,73 млн тонн год назад (-6%) и 4,3 млн тонн в феврале этого года (+3,5%).