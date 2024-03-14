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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Столтенберг назвал действия РФ на Крайнем Севере "стратегическим вызовом" НАТО

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает действия России на Крайнем Севере "стратегическим вызовом" альянсу.

"На Крайнем Севере ее способность нарушать усиление стран НАТО и свободу судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом Североатлантическому альянсу", - говорится в отчете за 2023 год, который Столтенберг презентовал в четверг СМИ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Наращивание Москвой военной мощи, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, наряду с ее военной интеграцией с Белоруссией, бросает вызов безопасности и интересам Североатлантического альянса", отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что в свете политики и действий России НАТО не может считать ее своим партнером. Однако НАТО "по-прежнему готова поддерживать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения транспарентности".

"Североатлантический альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России", - утверждается в отчете генерального секретаря НАТО.

НАТО Йенс Столтенберг Крайний Север РФ
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