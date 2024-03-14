Страны НАТО намерены совершенствовать систему ПРО

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Страны НАТО привержены развитию системы противоракетной обороны на фоне роста угроз из-за наличия баллистических ракет в арсеналах потенциальных противников, говорится в ежегодном докладе генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Угроза для населения, территории и сил европейских стран НАТО, связанная с баллистическими ракетами, увеличивается", - считает он.

"На фоне этой угрозы союзники подтверждают приверженность развитию системы обороны для перехвата баллистических ракет", - указано в докладе.

Столтенберг отметил, что потенциальную угрозу альянсу, в частности, представляют баллистические ракеты Ирана.