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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Нигер выходит из военного соглашения с США

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Нигера объявили о прекращении действия военного соглашения с США, дающего право американским военнослужащим находиться на территории африканской страны, сообщают в ночь на воскресенье французские СМИ.

"Правительство Нигера, учитывая стремления и интересы своего народа, приняло решение о немедленной денонсации соглашения, определяющего статус американских военных и сотрудников Пентагона на территории Нигера", - заявил в телеэфире представитель правительства Нигера Амаду Абдраман.

Он пояснил, что дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно и "нарушает все конституционные и демократические правила".

Само соглашение, по словам Абдрамана, было "в одностороннем порядке навязано" Нигеру Вашингтоном 6 июля 2012 года.

На территории Нигера находятся около тысячи американских военных. Они, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны. Декларированная цель такого военного присутствия - помощь в борьбе с экстремистами.

СМИ отмечают, что недавно из Нигера вылетела делегация госдепа США. Дипломаты в ходе трехдневного пребывания так и не смогли провести встречу с верховными лидерами африканского государства. Власти Нигера, в свою очередь, заявляли, что американское внешнеполитическое ведомство не согласовывало с ними параметры визита - лишь проинформировало о скором прибытии делегации.

Группа военных захватила власть в Нигере летом 2023 года. Вскоре после этого новые власти разорвали военное соглашение с Францией. В конце 2023 года последние французские военнослужащие покинули Нигер.

Нигер Амаду Абдраман США
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