Австралия возобновит финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Австралия возобновит приостановленное ранее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за беспокойства об ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщает в пятницу The Guardian.

"Конечно, первостепенным требованием для восстановления финансирования является гарантия того, что австралийские деньги будут использованы по назначению - и мы этим занимаемся", - заявила журналистам глава МИД страны Пенни Вонг.

Вонг объявила, что будут разморожены $6 млн экстренного финансирования в рамках более широкого пакета поддержки.

В свою очередь, глава БАПОР Филипп Лаззарини поблагодарил Австралию за это решение.

"Благодарю Австралию за то, что она присоединилась к странам, которые продолжили или увеличили финансирование, а также к тем, кто недавно объявил о своем вкладе в БАПОР в этот важный момент для сектора Газы и региона", - написал Лаззарини в социальной сети X.

Более того, Австралия предоставит дополнительные $4 млн ЮНИСЕФ и еще $2 млн на новый механизм ООН по доставке помощи в сектор Газа.

Вместе с тем глава МИД объявила, что Австралия примет участие в сбросах гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, которые проводят Иордания и ОАЭ. Военно-транспортный самолет C-17A Globemaster ВВС Австралии доставит 140 парашютов.

Ранее финансирование БАПОР также возобновили Швеция, Канада и ЕС.

Австралия и еще несколько стран объявили о приостановке финансирования БАПОР в конце января после того, как Израиль обвинил 12 членов агентства в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.