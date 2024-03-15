Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Австралия возобновит финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Австралия возобновит приостановленное ранее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за беспокойства об ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщает в пятницу The Guardian.

"Конечно, первостепенным требованием для восстановления финансирования является гарантия того, что австралийские деньги будут использованы по назначению - и мы этим занимаемся", - заявила журналистам глава МИД страны Пенни Вонг.

Вонг объявила, что будут разморожены $6 млн экстренного финансирования в рамках более широкого пакета поддержки.

В миреАрмия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под штаб-квартирой БАПОРЧитать подробнее

В свою очередь, глава БАПОР Филипп Лаззарини поблагодарил Австралию за это решение.

"Благодарю Австралию за то, что она присоединилась к странам, которые продолжили или увеличили финансирование, а также к тем, кто недавно объявил о своем вкладе в БАПОР в этот важный момент для сектора Газы и региона", - написал Лаззарини в социальной сети X.

Более того, Австралия предоставит дополнительные $4 млн ЮНИСЕФ и еще $2 млн на новый механизм ООН по доставке помощи в сектор Газа.

Вместе с тем глава МИД объявила, что Австралия примет участие в сбросах гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, которые проводят Иордания и ОАЭ. Военно-транспортный самолет C-17A Globemaster ВВС Австралии доставит 140 парашютов.

Ранее финансирование БАПОР также возобновили Швеция, Канада и ЕС.

Австралия и еще несколько стран объявили о приостановке финансирования БАПОР в конце января после того, как Израиль обвинил 12 членов агентства в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.

Австралия ООН БАПОР сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей

Оппозиция во Франции раскритиковала интервью Макрона с заявлениями в адрес РФ

Оппозиция во Франции раскритиковала интервью Макрона с заявлениями в адрес РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 15 марта

Рынки акций Европы преимущественно снизились в четверг

Рынки акций Европы преимущественно снизились в четверг

Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела о незаконном хранении документов

Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела о незаконном хранении документов
Военная операция на Украине

Компания Rheinmetall намерена построить на Украине четыре оружейных завода

Вилдерс намерен бороться за правый кабмин в Нидерландах, отказавшись от премьерства

Что произошло за день: четверг, 14 марта

Starship впервые достиг орбиты, но не смог приводниться в океане

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });