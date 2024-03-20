БАПОР призвало страны ЕС возобновить его финансирование

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в среду призвало страны Евросоюза, ранее приостановившие поддержку организации, вновь начать выделять ему деньги, сообщает Financial Times (FT).

"Заместитель генерального комиссара БАПОР Натали Букли призвала девять стран ЕС, кто остановил поддержку агентства, возобновить выплаты в ближайшее время", - пишет издание.

По ее словам, имеющихся средств агентству хватит максимум до начала мая. "Мы сможем справиться до конца апреля или начала мая, дальше - неизвестно", - приводит FT слова Букли. При этом она приветствовала возобновление помощи от таких стран ЕС, как Дания и Швеция.

Издание пишет, что из стран ЕС Австрия, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Румыния пока не приняли решение вновь финансировать БАПОР.

Также, по его данным, генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите ЕС в четверг призовет страны ЕС возобновить передачу средств БАПОР. Неназванный чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил FT, что большинство стран-членов ЕС пришли к выводу, что работа БАПОР незаменима.

На прошлой неделе сообщалось, что Австралия возобновит приостановленное ранее финансирование БАПОР из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Дания также пообещала продолжить выделение средств агентству. Ранее финансирование БАПОР также возобновили Швеция и Канада.

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. После израильских обвинений ряд стран приостановил финансирование агентства, а США и Великобритания дали понять, что не возобновят выделение средств до окончания расследования ООН.

В начале марта Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила, что, по информации израильской стороны, около 450 членов различных группировок, в основном ХАМАС, являлись сотрудниками БАПОР.