Крупнейшие банки Китая незначительно увеличили чистую прибыль в 2023 году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Четыре ведущих банка Китая – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of Communications (BoCom), Bank of China, Agricultural Bank of China (AgBank) – незначительно увеличили чистую прибыль по итогам 2023 года.

Данный показатель у крупнейшего коммерческого банка страны ICBC вырос на 0,8% до 363,99 млрд юаней ($50,4 млрд).

Чистая процентная маржа (NIM) на конец декабря составляла 1,61%, снизившись по сравнению с 1,92% годом ранее. Доля проблемных кредитов в общем объеме кредитного портфеля (NPL) сократилась до 1,36% с 1,38%.

BoCom повысил чистую прибыль в прошлом году на 0,7%‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ до 92,73 млрд юаней. NIM опустилась до 1,28% против 1,48% в декабре 2022 года, NPL – до 1,33% с 1,35%.

Agricultural Bank of China в 2023 году увеличил чистую прибыль на 4,2% до 269,4 млрд юаней. NIM за год сократилась до 1,6% по сравнению с 1,9%, NPL – до 1,33% с 1,37%.

Чистая прибыль Bank of China в минувшем году выросла на 2,4% и составила 231,9 млрд юаней. NIM уменьшилась до 1,59% с 1,75%, NPL – до 1,27% с 1,32%.

Совокупная прибыль всех коммерческих банков Китая в 2023 году увеличилась на 3,2% и достигла 2,38 трлн юаней, согласно официальным данным. Это минимальные темпы повышения с 2020 года.