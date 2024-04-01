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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 10 человек

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле региона со стороны Украины в понедельник.

"В результате первого обстрела количество пострадавших увеличилось до 10 человек, трое из которых отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще семь человек остаются в больницах с осколочными ранениями разных частей тела. Вся необходимая медицинская помощь оказывается" - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в городе зафиксированы повреждения в 82 квартирах 23 многоквартирных домов, в семи частных домовладениях, пяти социальных объектах, четырех хозсубъектах, также поврежден 41 автомобиль.

В Белгородском районе после воздушной атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены фасады зданий, хозпостройки, кровли в частных домовладениях и автомобили.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 16:00 по Москве средствами ПВО отражена атака ВСУ с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, уничтожено 17 снарядов реактивной системы залпового огня над Белгородчиной.

Около 16:30 по Москве средствами ПВО над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник.

Вторая попытка атаки Белгородской области с применением РСЗО RM-70 Vampire, по данным Минобороны РФ, произошла около 18:30. ПВО отразила 19 украинских снарядов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Минобороны РФ
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