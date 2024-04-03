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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Два человека погибли, 15 пострадали из-за непогоды в Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Жертвами непогоды в Москве стали два человека, 15 потрадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня на Москву обрушилась непогода - сильный ветер с перепадами температуры (...) к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам мэра, власти Москвы своевременно приняли все меры оповещения в связи с сильным ветром.

"Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. (...) На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий", - добавил Собянин.

Москва Сергей Собянин
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