В Израиле оппозиция призвала провести досрочные парламентские выборы в сентябре

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц в среду призвал провести досрочные парламентские выборы в сентябре, передает The Jerusalem Post.

"Ганц сообщил, что обсуждал эту тему с политическими лидерами в течение нескольких последних недель, передал эту информацию премьер-министру, и пообещал, что продолжит вести диалог по этой теме", - пишет издание.

По словам министра, выборы помогут продолжить бои против ХАМАС, восстановив при этом доверие граждан к властям. "Происходящее в коридорах власти и на улицах опасно, это следует остановить", - убежден он. Ганц добавил, что готов покинуть кабмин, созванный на время ведения операции в секторе Газа, поскольку не намерен "оставаться в правительстве, которое не будет предпринимать конкретных действий для возвращения похищенных палестинцами" израильтян.

Накануне вечером в Тель-Авиве и Иерусалиме произошли антиправительственные акции, имели место столкновения с полицией. Манифестанты требуют возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Комментируя эти инциденты, Ганц заявил, что "нельзя мириться с неповиновением полиции", но в то же время отметил, что проведение таких акций легитимно. Министр добавил, что понимает мотивы демонстрантов.

Говоря о боевых действиях против палестинской группировки, Ганц предположил, что "эта битва продлится долгие годы". The Jerusalem Post со своей стороны отмечает, что это заявление прямо противоречит цели операции "Железный меч", которую израильская армия начала в Газе после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху заявило о необходимости ликвидировать ХАМАС, подчеркивает газета.

Одним из основных элементов операции по уничтожению ХАМАС израильские власти называют наземную операцию в Рафахе, поскольку считают этот город на границе Газы с Египтом последним оплотом группировки. На минувшей неделе Нетаньяху заявил, что у Израиля нет выбора, кроме как осуществить эту операцию, ранее стало известно, что военные уже утвердили планы наступления на этот город.

Однако, поскольку в Рафахе находятся порядка 1,4 млн мирных граждан, которые съехались туда со всего анклава в поисках убежища, в международном сообществе все более громко звучат призывы к израильской стороне проявить осторожность и провести эвакуацию мирных граждан. Опасения высказывают даже союзники Израиля.

В частности, американский новостной портал Axios пишет о серьезных разногласиях относительно сроков эвакуации мирного населения из города Рафах в секторе Газа между Израилем и США, поскольку в Вашингтоне не считают реалистичными планы израильских военных по эвакуации.

Так, в Израиле полагают, что смогут провести эвакуацию за четыре недели, в то время как американские чиновники заявили, что сомневаются в том, возможно ли так быстро претворить в жизнь подобную операцию. В США полагают, что этот процесс на самом деле может занять как минимум четыре месяца, но в Израиле официальные лица категорически не согласны с такими оценками, отмечает издание.

Между тем, в среду на севере Израиля несколько раз в течение дня раздавалась сирена, предупреждающая о потенциальных обстрелах. С территории Ливана обстреляли израильские позиции на севере, но жертв в результате этих действий нет. В свою очередь ЦАХАЛ нанес удары по ракетной пусковой установке "Хезболлы" на юге Ливана: для проведения ударов задействовали авиацию и артиллерию.

На Западном берегу реки Иордан сотрудники службы безопасности ШАБАК и пограничники в течение среды задержали порядка 20 человек - их подозревают в связях с ХАМАС. Задержанных отправили на допросы. Также в ходе операции конфисковали оружие и боеприпасы.

Бои в среду шли в западной части Хан-Юниса на юге сектора Газа, а также на других южных территориях анклава. Также ВВС Израиля нанесли удары по некоторым позициям группировок в центральной части сектора Газа.