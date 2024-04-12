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Президент Финляндии сменил посла в России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб в пятницу назначил восемь новых послов республики, в том числе в России, сообщает финский МИД на своем сайте.

Согласно решению, с 1 сентября 2024 года финское посольство в Москве возглавит Марья Лийвала. В МИД Финляндии она работала в департаменте, отвечающем за Россию, Восточную Европу и Центральную Азию. Лийвала начала дипломатическую службу в 1997 году.

До этого, с 2020 года, пост посла Финляндии в России занимал Антти Хелантеря.

Александр Стубб Финляндия
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