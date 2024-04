США ввели санкции против белорусской и трех китайских компаний

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и китайских Xi'an Longde Technology Development Company Limited; Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd. и Granpect Co. Ltd.

В сообщении утверждается, что они "поставляли ракетное оборудование для пакистанских программ создания баллистических ракет, включая программу создания ракет большой дальности", что является "нарушением указа 13382, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки".

Вашингтон обвинил эти четыре компании в участии "в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия или создают риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения".