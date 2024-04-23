США ввели санкции против четырех человек и двух компаний из Ирана за киберактивность

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - США во вторник расширили санкционный список, добавив в него четырех человек и две компании из Ирана за вредоносную кибердеятельность в пользу киберкомандования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двух компаний и четырех частных лиц, вовлеченных во вредоносную киберактивность от имени киберкомандования КСИР", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина США

"Эти субъекты атаковали более десятка американских компаний и государственных учреждений посредством киберопераций, включая фишинг и атаки с использованием вредоносного ПО", - отмечается в публикации.

Санкции подразумевают блокировку собственности, находящейся на территории США, и долей в имуществе указанных в санкционном списке лиц и компаний, а также запрет на проведение сделок, связанных с имуществом подсанкционных лиц и организаций.

В марте власти США внесли в санкционные списки компании, базирующиеся в Иране и некоторых других странах за оказание поддержки ракетной, ядерной и оборонной программе Тегерана.

Согласно Минфину, санкции нацелены на "три сети закупок", через которые Иран приобретал, в частности, углеродное волокно для своих ракет.

Ограничительные меры затронули компании из Ирана, Турции, Омана и Германии, а также ряд физических лиц. В частности, под санкциями оказались немецкая Mazixon GmbH and Co KG и турецкая Gokler Dis Ticaret Limited Sirketi.