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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

Три БПЛА упали в районе нефтебазы в Калужской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в районе нефтебазы в городе Людиново упали три беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня ночью в 3:40 в районе нефтебазы г. Людиново произошло падение 3 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Шапша в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 17 сбитых над четырьмя регионами РФ дронах ВСУ, в том числе три - над Калужской областью.

Калужская область Людиново Владислав Шапша
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