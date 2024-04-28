ПВО нейтрализовала за ночь 17 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Средствами ПВО за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 17 украинских дронов самолетного типа над четырьмя российскими регионами, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 украинских БПЛА из которых: девять - над территорией Брянской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Белгородской области и три - над территорией Калужской области" - говорится в сообщении ведомства.