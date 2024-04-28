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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Глава Минобороны Израиля заявил о намерении вернуть заложников и победить ХАМАС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль потратит столько, сколько надо будет времени для ликвидации группировки ХАМАС и освобождения заложников.

"Мы работаем над этими задачами, и я твердо намерен выполнить их обе. Это займет столько времени, сколько потребуется, но мы обязаны добиться цели", - приводит The Jerusalem Post слова министра из беседы с военнослужащими.

Между тем, начальник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье одобрил дальнейшие планы боевых действий на совещании в штабе Южного военного округа с командующим округом генерал-майором Яроном Финкельманом, командирами дивизий и бригад.

Южный военный округ отвечает за территориальную оборону южной части Израиля, его южной сухопутной границы с сектором Газа, Египтом и Иорданией. The Times of Israel при этом уточняет, что совещание прошло в преддверии ожидаемой операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа.

Ранее израильское командование заявляло, что ЦАХАЛ вывела из строя 20 из 24 батальонов группировки ХАМАС и должна уничтожить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. США настоятельное рекомендовали Израилю ограничиться при действиях в Рафахе высокоточными ударами и точечными рейдами.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в Газе.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 28 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Йоав Галант сектор Газа ХАМАС
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