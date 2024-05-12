В Каталонии проходят местные выборы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Выборы в 68-местный региональный парламент проходят в воскресенье в испанском автономном сообществе Каталония, передает испанское телевидение.

Право голоса имеют более 5,7 млн избирателей.

В этих выборах принимают участие представители девяти партий, однако наблюдатели отмечают, что вряд ли какой-либо одной из них удастся заручиться поддержкой большинства избирателей, а поэтому основной интригой этих выборов станет последующее формирование коалиции.

Так или иначе эти выборы станут испытанием как для правящих в Каталонии сторонников независимости, так и для тех, кто поддерживает центральную власть в Мадриде.