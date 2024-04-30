Спецназ у здания парламента Грузии применил против оппозиционеров перцовый газ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Спецназ применил перцовый газ против участников акции протеста у здания парламента Грузии, которые забрасывали полицейских различными предметами.

Полицейские начали точечные задержания особо агрессивных участников акции. Рядом со спецназовцами находится водометная машина. Полиция предупреждает через громкоговорители участников акции не выходить за рамки закона и не оказывать сопротивление представителям властей.

Часть демонстрантов переместились к зданию Госканцелярии, где в настоящее время находится премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Подходы к Госканцелярии также перекрыты полицией.

Ранее сообщалось, что полиция и спецназ начали оттеснять участников акции протеста, блокирующих выходы из здания парламента Грузии, где завершилось пленарное заседание, на котором рассматривается законопроект об иноагентах.