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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Премьер Грузии отказался от визита в США из-за поставленных ему условий

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - МИД Грузии в четверг распространил заявление, в котором разъясняет причины отказа главы грузинского правительства Ираклия Кобахидзе от приглашения американской стороны посетить с визитом США.

"Сегодня было опубликовано заявление посла США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы уточнить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен временно прекратить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"", - говорится в заявлении.

В связи с этим в МИД Грузии заявили, что проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии, о чем послу США было представлено подробное объяснение.

Ранее в четверг американское посольство в Тбилиси распространило заявление посла США в Грузии Робин Даниган, в котором говорилось, что грузинская сторона отказалась участвовать во встрече в США по вопросам стратегического партнерства и помощи Грузии со стороны США.

"Я глубоко обеспокоена тем, что решения грузинского правительства, принятые в последние недели, отдалили страну от евроатлантического будущего – цели, которой хочет достичь подавляющее большинство грузин. К сожалению, правящая партия, похоже, полна решимости принять закон, который, как ясно дал понять Евросоюз, несовместим со стремлениями Грузии вступить в ЕС ", - отметила посол США.

В свою очередь госдепартамент США подчеркнул, что законопроект об иноагентах и антизападная риторика "Грузинской мечты" ставят Грузию "на опасную траекторию". "Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - говорится в распространенном госдепом заявлении. В нем отмечается, что "цель принятия закона – "заставить замолчать критиков и разрушить активное гражданское общество Грузии".

Помощь Запада Грузии в области развития экономики и демократии, которая оказывалась в течение 32 лет, "неверно характеризуется" официальным Тбилиси, это "в корне подрывает прочные отношения, которые у нас сложились с правительством и народом Грузии", заявил госдеп.

Он осудил "применение насилия против мирных протестующих, в том числе против журналистов" и призывал власти "позволить ненасильственным протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в среду анонсировал окончательное принятие закона об иноагентах через несколько недель.

Парламент Грузии в среду на пленарном заседании принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В окончательном, третьем чтении законопроект будет поставлен на голосование в парламенте 17 мая.

Грузия США
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