В Луганске после обстрела со стороны Украины загорелась нефтебаза

На месте пожара работают сотрудники МЧС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Расположенная в черте Луганска нефтебаза подверглась обстрелу со стороны Украины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Удар по мирному Луганску - обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача - потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы ЛНР.

Информация о пострадавших уточняется, сообщил Пасечник.