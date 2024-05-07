В Луганске после обстрела со стороны Украины загорелась нефтебаза
На месте пожара работают сотрудники МЧС
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Расположенная в черте Луганска нефтебаза подверглась обстрелу со стороны Украины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Удар по мирному Луганску - обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача - потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы ЛНР.
Информация о пострадавших уточняется, сообщил Пасечник.