США завершили возведение плавучего пирса в секторе Газа

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - США закончили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа, предназначенных для приема гуманитарной помощи, сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"На сегодняшний день строительство двух частей JLOTS (...) завершено и (конструкция - ИФ) ожидает окончательного перемещения в море", - заявила Сингх на брифинге оборонного ведомства.

По ее словам, пока переместить пирс и закрепить у берега в секторе Газа военным мешает плохая погода - ветер и сильное волнение моря, поэтому вся конструкция по-прежнему находится в порту Ашдода. В Пентагоне надеются, что пирс будет выведен на место "позже на этой неделе".

Сингх пояснила, что в настоящее время партия гуманитарной помощи, которую доставят в Газу по морю с использованием нового пирса, готовится к погрузке на контейнеровоз MV Sagamore, находящийся на Кипре.