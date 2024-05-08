Ударом со стороны Украины повреждены нефтебаза в Луганске и газопровод

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Расположенная в черте Луганска нефтебаза подверглась обстрелу со стороны Украины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Удар по мирному Луганску - обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача - потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы ЛНР.

Пятеро сотрудников нефтебазы, по предварительным данным, пострадали в результате удара вооруженных сил Украины по городу во вторник вечером, сообщил также Пасечник.

"...Они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

"Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас - не допустить распространения огня. Все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела на данный момент предприняты", - сообщил глава ЛНР.

Он добавил, что удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, нанесен с применением ракет ATACMS западного производства.