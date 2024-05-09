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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Турция опровергла информацию об ослаблении запрета на экспорт в Израиль

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министр торговли Турции Омер Болат назвал "абсолютной выдумкой" информацию израильских СМИ об исключениях из запрета на экспорт и импорт с Израилем.

В комментарии, опубликованном в соцсети X, Болат написал, что заявления, опубликованные в израильских СМИ об исключениях из запрета на экспорт, "абсолютно выдуманные и не имеют ничего общего с реальностью".

Он добавил, что меры будут оставаться в силе до тех пор, пока в секторе Газа не наступит постоянное прекращение огня и пока не будет обеспечен постоянный поток гуманитарной помощи.

Ранее в четверг израильский новостной портал Globes со ссылкой на израильские и турецкие официальные лица сообщил, что Анкара внесла ряд товаров, попадающих в категорию строительные материалы, в перечень исключений из запрета на импорт и экспорт в Израиль.

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На минувшей неделе стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ограничении торговли с Израилем. Он сообщил, что его решение продиктовано "жестокостью" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху во время военной операции в Газе.

Турция анонсировала введение ограничений в области экспорта для Израиля, в частности, под них попали 54 категории товаров, в том числе цемент, сталь, алюминий, железные стройматериалы и оборудование.

Ранее администрации портов Турции получили распоряжение прекратить отправку грузов в порты Хайфы и Ашдода, а также прекратить разгрузку грузов из Израиля. Кроме того, некоторые западные СМИ со ссылкой на источники в Турции передавали, что Анкара полностью прекратила торговые отношения с Израилем.

Израиль Турция Омер Болат
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