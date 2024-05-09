Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Парад Победы состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся в четверг на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны России.

Всего в пешей части парада было задействовано более 1 200 российских и сирийских военнослужащих.

После исполнения государственных гимнов России и Сирии в составе парадных расчётов прошли военнослужащие знаменной группы, роты почётного караула, управления группировки войск, смешанного авиационного полка, мотострелковых подразделений и подразделений противовоздушной обороны, военнослужащих-женщин, военной полиции и других. Кроме того, в военном параде принял участие сводный парадный расчёт вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в составе военнослужащих соединения специального назначения, сообщает Минобороны России.

По его данным, "от Сирийской Арабской Армии в парадном строю прошли колонны автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением".

За парадными расчётами подразделений авиабазы на лётное поле вышла военная техника, свыше 55 единиц.

Парад завершился исполнением участниками песен "День Победы" и "Победа" под аккомпанемент военного оркестра группировки войск (сил) Вооружённых сил РФ в Сирии, говорится в сообщении.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турция опровергла информацию об ослаблении запрета на экспорт в Израиль

РФ и Белоруссия готовятся к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия

Си Цзиньпину оказали торжественный прием в Венгрии

Таможни стран Балтии, Финляндии, Польши договорились о едином исполнении санкций против РФ

Таможни стран Балтии, Финляндии, Польши договорились о едином исполнении санкций против РФ

Российские пограничники останутся на границе Армении с Турцией и Ираном

Белоруссия присоединится к РФ на учении по готовности нестратегического ядерного оружия

Что случилось этой ночью: четверг, 9 мая

Попытка отстранить спикера Палаты представителей США провалилась

Попытка отстранить спикера Палаты представителей США провалилась

Во втором туре президентских выборов в Северной Македонии побеждает оппозиция

В госдепе США заявили о подготовке новой помощи для Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });