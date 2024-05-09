Парад Победы состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся в четверг на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны России.

Всего в пешей части парада было задействовано более 1 200 российских и сирийских военнослужащих.

После исполнения государственных гимнов России и Сирии в составе парадных расчётов прошли военнослужащие знаменной группы, роты почётного караула, управления группировки войск, смешанного авиационного полка, мотострелковых подразделений и подразделений противовоздушной обороны, военнослужащих-женщин, военной полиции и других. Кроме того, в военном параде принял участие сводный парадный расчёт вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в составе военнослужащих соединения специального назначения, сообщает Минобороны России.

По его данным, "от Сирийской Арабской Армии в парадном строю прошли колонны автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением".

За парадными расчётами подразделений авиабазы на лётное поле вышла военная техника, свыше 55 единиц.

Парад завершился исполнением участниками песен "День Победы" и "Победа" под аккомпанемент военного оркестра группировки войск (сил) Вооружённых сил РФ в Сирии, говорится в сообщении.