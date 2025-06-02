ЕС отменит автономные торговые меры для Украины через переходные правила

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия обеспечивает переходный период от завершающихся автономных торговых мер (АТМ) Евросоюза для Украины к ранее существовавшим тарифным условиям для Киева, сообщил пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Автономные торговые меры (АТМ) ЕС для Украины истекают 5 июня, в четверг. Мы сейчас постепенно вводим переходные правила, чтобы перекинуть "мост", и это позволит нам располагать необходимым временем с целью договориться с украинскими партнерами о наилучшем решении для совершенствования углубленного и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле. И это также даст возможность продвигаться дальше", - заявил Жилл.

По его ожиданиям, в ближайшие дни по этой теме можно будет высказаться более определенно. Он также сказал, что пока рано отвечать на вопрос, как могут быть компенсированы Украине потери от отмены автономных торговых мер. Этот вопрос как раз относится к тем, которые будут обсуждаться с украинскими коллегами, сказал Жилл.

Он добавил, что первое совещание по этому поводу предусмотрено уже в понедельник 2 июня, во второй половине дня.

В ответ на уточняющий вопрос он сообщил, что переходные меры предназначены, чтобы "вернуть тарифные линии, существовавшие до АТМ".

Автономные торговые меры ЕС для Украины - это специальные преференциальные условия, предоставлявшиеся Евросоюзом украинским экспортерам для поддержки экономики страны и облегчения экспорта. АТМ, предусматривающие приостановку импортных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта, были введены в июне 2022 года.