Британский министр обороны пообещал 6 новых многоцелевых кораблей морской пехоте

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о начале разработки для королевской морской пехоты до шести новых многоцелевых кораблей поддержки (MRSS), сообщила The Telegraph.

Новые корабли планируется оснастить лазерным оружием, системами запуска беспилотников, они будут предназначены "для быстрой транспортировки спецназа морской пехоты с моря на берег по всему миру", пояснил министр.

В интервью изданию Шаппс сказал: "Мы делаем эти важные инвестиции в судостроение, чтобы построить будущий королевский военно-морской флот, необходимый для сдерживания наших противников, а затем победы над ними, если не удастся сдержать".

Газета обращает внимание, что заявления Шаппса прозвучали после того, как британский премьер Риши Сунак увеличил оборонный бюджет страны на ближайшие шесть лет на 75 млрд фунтов стерлингов.