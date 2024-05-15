Состоянии премьера Словакии после покушения оценили как угрожающее жизни

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Состояние премьера Словакии Роберта Фицо, на которого в среду совершили покушение, тяжелое, есть угроза для его жизни, заявили в правительстве страны.

По сообщению The Guardian, в правительстве оценили состояние Фицо как "угрожающее жизни".

По данным газеты, Фицо доставили в больницу города Банска-Бистрица, так как путь в Братиславу занял бы слишком много времени. Изначально премьера привезли в больницу города Гандлова. На тот момент Фицо находился в сознании. Затем медики решили перевезти пациента в другое медучреждение.

Фицо получил ранение в среду во время инцидента со стрельбой в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы.

Отмечается, что стрельба произошла перед зданием, в котором проходила встреча Фицо с его сторонниками. Полиция задержала стрелявшего. О его мотивах пока не сообщается.

Западные СМИ отмечают, что Фицо получил несколько ранений, в том числе - в брюшную полость.

В свою очередь агентство EFE передает, что стрелявший - 71-летний мужчина, проживающий на юго-востоке Словакии.

По словам очевидцев, этот человек прогуливался недалеко от места, где проводил рабочую встречу Фицо. Затем премьер вышел из здания, чтобы пообщаться с собравшимися неподалеку местными жителями. В этот момент стрелок быстро выхватил оружие и открыл огонь. Очевидцы насчитали четыре или пять выстрелов. Сотрудники сил безопасности обездвижили стрелявшего и увезли его с места происшествия.