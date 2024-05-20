В Лондоне не поддержали решение прокурора МУС добиваться ареста Нетаньяху

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Лондоне считают, что решение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана инициировать выдачу ордеров на арест израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта является контрпродуктивным для мирного процесса в регионе. Об этом заявил Форин-офис, пишет Guardian.

"Мы не считаем, что запрос на выдачу ордеров поможет освободить заложников, доставить гуманитарную помощь или добиться устойчивого режима прекращения огня, - сказано в заявлении. - А именно это - приоритеты для Великобритании".

Кроме того, в Лондоне напомнили, что с самого начала придерживаются позиции, что расследование последнего обострения арабо-израильского конфликта не соответствует юрисдикции МУС: Израиль не присоединился к Римскому статуту МУС, а Великобритания не признает палестинское государство.

Ранее 20 мая прокурор Хан заявил, что направил запрос на оформление ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, а также трех лидеров террористического движения ХАМАС. Его решение осудило руководство Израиля и руководство США.