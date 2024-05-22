Что случилось этой ночью: 22 мая, среда

Поставка гумпомощи в Газу по морскому пути может провалиться, конгрессмены требуют разрешить Украине удары американским оружием по территории РФ, Путин назвал гибель Раиси большой потерей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ООН опасаются, что поставки гуманитарной помощи в сектор Газа по морскому пути могут провалиться. По словам представителя Всемирной продовольственной программы Организации Стива Таравеллы, в анклав не прибыла ни одна из 11 фур с помощью, которые в минувшую субботу покинули плавучий пирс, возведенный американскими военными у побережья Газы.

- Российские военные в ночь на среду сбили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Калужской областями.

- Египет тайно изменил условия подписанного Израилем соглашения о прекращении огня в Газе, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники. В документ были включены дополнительные требования ХАМАС, чтобы заручиться одобрением движения. Другие посредники, в том числе израильтяне, не были проинформированы об этом.

- Владимир Путин назвал большой потерей гибель президента Ирана Ибрахима Раиси. Президент РФ заявил о готовности сделать все, чтобы российско-иранские отношения продолжались в конструктивном и доверительном ключе. Путин также предложил Тегерану помощь в выяснении причин крушения вертолета Раиси.

- Группа конгрессменов потребовала разрешить Киеву удары американским оружием по российской территории. Соответствующее письмо направлено шефу Пентагона Ллойду Остину. Конгрессмены также призвали администрацию США "ускорить выделение дополнительных ресурсов Украине".

- Палата представителей США работает над законопроектом о санкциях против Международного уголовного суда, заявил спикер Майк Джонсон. Ранее прокурор МУС запросил на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников израильского кабинета, а также лидеров ХАМАС.