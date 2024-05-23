Марихуана обогнала алкоголь по количеству ежедневных потребителей в США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число американцев, ежедневно употребляющих марихуану, в 2022 году превысило количество тех, кто каждый день пьет алкогольные напитки, пишет Assocated Press со ссылкой на исследование Университета Карнеги-Меллона.

Порядка 17,7 млн человек потребляли марихуану каждый или почти каждый день в позапрошлом году против 14,7 млн употребляющих алкоголь с той же частотой, говорится в исследовании. Для сравнения: в 1992 году почти ежедневно потребляли марихуану менее 1 млн американцев.

"Добрые 40% потребителей марихуаны употребляют её каждый или почти каждый день. Такой характер потребления больше ассоциируется с табаком, чем с алкоголем", - отметил научный сотрудник университета Джонатан Колкинс.

При этом он подчеркнул, что данные основаны на опросах, и респонденты могли с большей охотой признаваться в ежедневном потреблении марихуаны за счет того, что она становится все более общественно приемлемой в США.

Марихуана разрешена в большинстве штатов для использования в медицинских или рекреационных целях, однако на федеральном уровне она все еще запрещена.

Исследования показывают, что частое потребление повышает вероятность возникновения зависимости от марихуаны или развития каннабиоидного психоза, отметил профессор психиатрии в медицинской школе при Университете Мэриленда Дэвид Горелик.