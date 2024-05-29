Оттава не будет ограничивать Украину в использовании канадских вооружений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Оттава никак не ограничивает Украину в использовании передаваемого канадского вооружения, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли. Об этом сообщает EFE.

"Мы не выдвигаем никаких условий по поводу использования оружия, которое мы отправляем Украине", - сказала министр.

Агентство считает, что тем самым Жоли подтвердила, что Канада не будет возражать в случае использования ее оружия для ударов по территории России.

Жоли сообщила, что позднее на этой неделе на встрече глав МИД НАТО призовет коллег занять такую же позицию по вопросу применения Украиной западного вооружения.

В последние недели в западных странах активно обсуждают данный вопрос. В частности, в администрации США идут дискуссии насчет того, следует ли отменить запрет на применение Украиной американского оружия по целям на российской территории.