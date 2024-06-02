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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

СНБ Южной Кореи обсудит ситуацию с воздушными шарами, запускаемыми из КНДР

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет нацбезопасности при президенте Южной Кореи в воскресенье обсудит ситуацию с воздушными шарами, которые прилетают в страну из КНДР, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на канцелярию южнокорейского лидера.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (ОКНШ) заявил об обнаружении на утро воскресенья около 600 воздушных шаров, которые пролетели над демаркационной линией, разделяющей две Кореи, и упали в Сеуле и прилегающей провинции Кенги.

По данным ОКНШ, на воздушных шарах, как и ранее, на южнокорейскую территорию был заброшен различный мусор: окурки, бумага и пластиковые пакеты.

Во вторник и среду Северная Корея отправила на Юг около 260 воздушных шаров с мусором и навозом. Ранее Пхеньян предупреждал о такой акции в качестве "решительных действий" против пропагандистских листовок, которые также на воздушных шарах посылают в КНДР активисты из Южной Кореи.

КНДР Северная Корея Пхеньян Сеул
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