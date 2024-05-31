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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

КНДР провела демонстрационные стрельбы с использованием РСЗО сверхкрупного калибра

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В ответ на действия ВС Южной Кореи КНДР провела демонстрационное стрельбы, в которых участвовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, целью стрельб была демонстрация воли Республики "обеспечить суверенитет и безопасность государства с использованием сверхмощных и подавляющих военных средств, не отказываясь даже от превентивного удара в любое время, используя право на самозащиту в случае применения врагами военных сил" против Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын "лично приказал организовать стрельбы и руководил ими на месте". Он "однозначно заявил, что нынешние демонстрационные стрельбы (...) покажет нашим врагам, с какими последствиями они столкнутся, если затронут нас", пишет ЦТАК.

Агентство отметило, что "артиллеристы, которые полностью заряжены стойкой волею к уничтожению врагов, последовательным взглядом на главного противника и готовы сражаться с ним по формуле "один против ста", точно поразили цель-остров на расстоянии 365 км, тем самым безупречно выполнили задание".

По данным южнокорейского агентства "Ренхап", в стрельбах были задействованы РСЗО калибра 600 мм. КНДР сообщила о стрельбах "на следующий день после того, как Южная Корея заявила, что Север выпустил около 10 баллистических ракет малой дальности в Японское море".

КНДР Ким Чен Ын Южная Корея
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