Глава Минприроды доложил Путину о развитии сотрудничества между Россией и КНДР

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минприроды Александра Козлова, который также является сопредседателем российско-северокорейской межправкомиссии, доложить о развитии сотрудничества с КНДР.

Козлов отметил, что у России и КНДР большие планы, и часть из них недавно была выполнена. В пример министр привел большую группу российских туристов, впервые с советских времен посетившую Северную Корею.

"Мы обсуждаем вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. У нас есть вопросы, связанные с обычными вещами... например, московский зоопарк, недавно визитами обменивались, наш балет выступал в Пхеньяне, и ряд других вопросов, которые постоянно находятся на контакте, потому что люди должны между собой общаться", - доложил Козлов.

"У нас много общего исторически", - заявил министр.

Путин поинтересовался дальнейшими планами. "У нас планы как раз продолжить эту работу дальше", - ответил Козлов.