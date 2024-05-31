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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз в пятницу ввел санкции в отношении еще шести физических и трех юридических лиц, связанных с проведением КНДР ядерных испытаний и предоставлением, по его утверждениям, поддержки России; в санкционный список, в частности, включили губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

"Совет ЕС ввел ограничительные меры в связи с деятельностью КНДР по уклонению от санкций, которая может привести к получению средств для ее незаконных программ в области развития ядерного оружия и баллистических ракет, а также в связи с военной поддержкой, оказываемой КНДР России", - говорится в заявлении Совета.

Против Кожемяко санкции ввели потому, что он "сыграл важную роль в организации официального визита Ким Чен Ына в РФ в сентябре 2023 года", пояснили в Совете ЕС.

"Во время этого визита г-н Кожемяко вручил Ким Чен Ыну оружие и униформу в качестве подарков в нарушение резолюций Совбеза ООН. Такие материалы затем будут использованы вооруженными силами КНДР и переработаны, что представляет собой косвенную передачу технологий КНДР", - отмечается в решении Совета ЕС.

Активы указанных в санкционном списке лиц заморозят, также будет запрещено предоставление им средств или экономических ресурсов. Кроме того, фигурантам списка запретят въезд в страны ЕС.

На данный момент, с учетом принятого в пятницу решения, в санкционный список ЕС входят 77 физических и 20 юридических лиц из КНДР.

КНДР Ким Чен Ын ЕС Приморский край Олег Кожемяко
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