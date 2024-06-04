Италия готовится поставить Украине вторую систему ПВО SAMP/T

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Италия отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T - сообщил телеканал Sky News.

Телеканал ссылается на министра иностранных дел Италии, который заявил, что SAMP/T "будет частью девятого пакета, который находится в стадии подготовки", но не назвал сроки его предоставления.

Ранее Италия одобрила восемь пакетов помощи Украине, но все поставки до сих пор были покрыты грифом секретности, и правительство никогда не обнародовало точный список оружия, которое оно отправило Киеву, отмечает телеканал.

SAMP/T, известная также как MAMBA, единственная система чисто европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

Рим и Париж совместно поставили первую систему в 2023 году.