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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

Премьер Индии объявил о победе на парламентских выборах, Словения признала независимость Палестины, в Карском море опрокинулся буксир

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросоюз полностью поддерживает предложенную Джо Байденом "дорожную карту", которая приведет к прекращению огня в Газе, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

- Премьер Индии Нарендра Моди объявил о победе своей партии "Бхаратия джаната парти" и Национального демократического альянса на парламентских выборах. "Это победа крупнейшей демократии в мире", - заявил премьер. При этом партии Моди не удалось получить большинство в парламенте.

- Парламент Словении признал независимость Палестины. Таким образом Словения стала 147-м государством ООН и десятой страной Евросоюза, признавшей Палестину.

- Буксир опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае. Восемь членов экипажа эвакуировали на борт ледокола "Владивосток", один числится пропавшим без вести.

- Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможности введения санкций против Международного уголовного суда (МУС) за угрозу ареста премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

- Работающий на МКС космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

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