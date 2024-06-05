Буксир опрокинулся в Карском море, один член экипажа числится пропавшим

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Один человек пропал при опрокидывании буксировочного судна в акватории Енисейского залива Карского моря, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 4 июня около 20:00 (16:00 по Москве) в Красноярском крае в акватории Енисейского залива Карского моря в результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира "Байкал", принадлежащего ООО "СП Терминал", - говорится в сообщении.

Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола "Владивосток", один числится пропавшим без вести, добавили в надзорном ведомстве.

Норильской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.