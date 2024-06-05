Нижняя палата Конгресса США поддержала введение санкций в отношении МУС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на привлечение к ответственности Международного уголовного суда (МУС) за угрозу ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщают местные СМИ.

Согласно им, число проголосовавших "за" составило 247 законодателей, 155 выступили "против".

Законопроект предусматривает введение санкций в отношении лиц, "участвующих в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников".

Санкции включают запрет на операции с собственностью в США, блокирование и аннулирование виз.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что выступает против законопроекта.

"Администрация глубоко обеспокоена поспешностью прокурора МУС с выдачей ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. В то же время администрация выступает против введения санкций против МУС, его персонала, судей или тех, кто помогает ему в работе".

В Белом доме отметили, что существуют "более эффективные способы защитить Израиль, сохранить позиции США в МУС и содействовать международному правосудию и подотчетности".

Отмечается, что без широкой демократической поддержки у законопроекта нет шансов пройти через Cенат и попасть на рассмотрение президента США Джо Байдена.

Как сообщалось, ранее прокурор МУС Карим Хан заявил, что направил запрос на оформление ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также руководителей ХАМАС. Хан пояснил: он имеет основания считать, что они "несут ответственность за совершение военных преступлений, преступлений против человечности на территории Израиля и государства Палестина (в секторе Газа)".