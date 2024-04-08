Американский член экипажа корабля "Союз МС-24" вернулась в США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Астронавт NASA Лорал О'Хара, в субботу вернувшаяся на Землю с Международной космической станции (МКС) в составе экипажа российского корабля "Союз МС-24", прибыла в США, сообщает американское космическое ведомство.

Корабль "Союз МС-24" приземлился в субботу в 10:18 по Москве в районе, расположенном в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. После прохождения первичного медицинского осмотра и послеполетных проверок О'Хара была транспортирована вертолетом в Караганду, откуда затем на самолете отправилась в американский Хьюстон.

Вместе с ней на Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская - они прибыли на МКС на корабле "Союз МС-25" и провели на борту станции 12 суток.

Астронавт О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA. Всего она провела на станции 204 дня.

На станции остался экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.