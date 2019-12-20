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Собор Парижской Богоматери остался без рождественской мессы впервые за двести лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В декабре, впервые со времен Французской революции в соборе Парижской Богоматери на Рождество не будет проводиться полуночная месса, сказал АР настоятель храма Патрик Шовэ. После апрельского пожара все богослужения из собора перенесены в церковь Сен-Жермен-л'Осерруа у Лувра, а хор лишился постоянного места "прописки".

По словам Шовэ, рождественские мессы в соборе проводили даже во время Первой и Второй мировых войн. Насколько ему известно, службы прерывались только на некоторый период после революции, когда после 1789 года собор ненадолго превращали в храм Разума.

На время реставрации в Сен-Жермен л'Осерруа перенесли уцелевшую статую Богоматери с Младенцем Иисусом на руках, и там соорудили деревянную кафедру, такую же, как в Нотр-Даме.

Реставрация в соборе начнется не раньше 2020 года. 15 апреля в храме на строительных лесах над крышей начался пожар. В результате обрушился шпиль собора и сгорела и расплавилась крыша, но несущие конструкции уцелели.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

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Собор Парижской Богоматери Париж Патрик Шовэ

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