Белорус, планировавший теракты на железной дороге в России, предстанет перед судом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Белорус, планировавший теракты на железной дороге в России по заданию украинских спецслужб, в ближайшее время предстанет перед судом, сообщил в пятницу гостелеканал "Беларусь 1".

"По заданию представителя украинских спецслужб собирался совершить серию взрывов на железнодорожных путях в России. В ближайшее время в суде будет рассматриваться дело в отношении жителя Бреста, обвиняемого сразу по 5 статьям, в том числе это и разбой, и терроризм", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина сам вышел на украинские спецслужбы, заданием стало "совершить подрыв на железной дороге в России, где будут следовать эшелоны военной техники с людьми, боеприпасами и топливом".

Гостелеканал сообщил, что брестчанин нашел для осуществления теракта двух подельников - жителей России.

"В июле 2023 года фигуранты по заданию украинских спецслужб отправились в сторону Брянска. По указанным координатам они нашли спрятанную взрывчатку и сделали новый тайник. Только тогда подельники не догадывались, что перед ними муляжи. Их опередили сотрудники ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - ИФ) Беларуси при проведении совместной операции с ФСБ России", - говорится в сообщении.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУБОПиК предотвращены готовившиеся акты терроризма. Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности России изъяты из оборота более 4 кг пластида, взрыватели, спусковые механизмы и пульты управления", - сообщил в эфире телеканала начальник отдела ГУБОПиК МВД Белоруссии Евгений Пилецкий.

Сообщается, что был запланирован еще один теракт, но злоумышленников задержали в ночь перед этим при попытке нападения на дом местного предпринимателя.

Уголовное дело в отношении подельников жителя Бреста выделено в отдельное производство. "Их судьба пока не раскрывается в интересах следствия. Куратор, который вел связь с белорусом, по данным СК, объявлен в розыск", - сообщает телеканал.