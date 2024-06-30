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Пекарню в Волжском закрыли после отравления пяти человек

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Работа пекарни в Волжском Волгоградской области приостановлена в связи с отравлением пяти человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Управление проводит санитарно-эпидемиологические расследование в связи с регистрацией 5 случаев острой кишечной инфекции у граждан, употреблявших в пищу кулинарную продукцию, приобретенную в пекарне "Печка". В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни, материалы направлены в суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами отобраны пробы пищевой продукции, сырья, водопроводной воды для исследования. Проводится обследование персонала.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту отравления жителей Волжского купленными салатами. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализации. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области.

Роспотребнадзор Волжский Волгоградская область
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