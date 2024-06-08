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Президенты США и Франции поддержали "евроатлантические устремления" грузинского народа

Байден и Макрон также пообещали "продвигать европейскую интеграцию" Молдавии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в совместном заявлении по итогу визита американского лидера в Париж призвали правящую партию Грузии "вернуться на евроатлантический путь".

"Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою приверженность поддержке народа Грузии в его евроатлантических устремлениях. Президенты призывают правящую партию "Грузинская мечта" уважать желания общественности и вернуться на евроатлантический путь", - говорится в документе, распространенном в субботу Белым домом.

Главы государств заявили о поддержке установления "справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на уважении международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности".

В заявлении президентов также сказано, что Вашингтон и Париж намерены продолжать работать с Кишеневом и другими партнерами, "чтобы повысить устойчивость Молдавии к попыткам дестабилизации", диверсифицировать энергоснабжение страны и укрепить демократические институты и защиту прав человека с целью "продвинуть ее европейскую интеграцию".

США Джо Байден Франция Эммануэль Макрон Грузия Молдавия
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