Белый дом заявил, что Байден ищет баланс между работой и отдыхом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что ему необходимо изменить рабочий график ради здоровья, но намерен продолжать активно работать, сообщила в пятницу представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Работа любого президента продолжается в режиме 24/7 и 365 дней в году. Существуют и ранние утра, и поздние вечера, и так постоянно. Он говорил о необходимости найти баланс ради здоровья. Этот президент активно продвигается вперед, как и было все эти три с половиной года", - сказала Жан-Пьер в ответ на просьбу СМИ прокомментировать информацию о том, что Байден планировал отказаться от проведения мероприятий после восьми вечера.

Она в очередной раз повторила, что вечер дебатов с основным конкурентом главы государства на грядущих президентских выборах Дональдом Трампом просто был для Байдена "неудачным временем".

Ранее американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Байден в среду на встрече в Белом доме с губернаторами-демократами заявил о планах отказаться от мероприятий после восьми вечера, чтобы больше отдыхать.

Состояние здоровья Байдена стало особенно привлекать внимание общественности именно после дебатов с Трампом. Даже в стане демократов зазвучали призывы к Байдену выйти из предвыборной гонки.

По сообщению The Washington Post, письмо с призывом прекратить борьбу за переизбрание главе Белого дома направила группа влиятельных бизнесменов и общественных деятелей. По данным газеты, его подписали 168 человек.

Основные доноры Демократической партии США предпочли бы губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер или губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в качестве замены Байдена в президентской гонке, сообщило в пятницу издание The Financial Times.

"Кандидатура Байдена обречена на провал. Я самый большой поклонник Байдена. Он замечательный государственный деятель, но он обречен", - сказал изданию один из доноров.

Среди кандидатур на возможную замену Байдену также называют вице-президента Камалу Харрис, министра транспорта США Пита Буттиджича, губернаторов штатов Пенсильвания Джоша Шапиро, Колорадо Джареда Полиса, Кентукки Энди Бешира, сенатора Рафаэля Уорнока, супругу бывшего президента страны Барака Обамы Мишель и сенатора Эми Клобушар.

Первым из демократов покинуть предвыборную гонку после слабого выступления на дебатах Байдена призвал во вторник конгрессмен от Техаса Ллойд Доггет.

Издание The Hill отмечало, что до этого демократы неофициально, в приватных разговорах, выражали обеспокоенность участием действующего президента в предвыборной гонке после его неудачного выступления на дебатах.