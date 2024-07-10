Поиск

Глава разведки США заявила, что пропалестинские протесты в стране подогреваются Ираном

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Официальные лица в США публично предупреждают, что Иран прилагает активные усилия к активизации в США протестов в связи с поддержкой американской администрацией Израиля в конфликте с Палестиной, пишет CNN.

"Эти протесты вызвали серьезные разногласия внутри страны, что сделало их подходящей мишенью для иностранных игроков, таких, как Иран, заинтересованных в усилении разногласий внутри США", - говорится в сообщении.

Так, телеканал приводит заявление директора Национальной разведки Эрвил Хейнс, в котором говорится: "Американцы, ставшие мишенью этой иранской кампании, могут не осознавать, что они взаимодействуют с иностранным правительством или получают поддержку от него".

Она призвала "всех американцев сохранять бдительность, поскольку они взаимодействуют онлайн с аккаунтами и субъектами, которых они лично не знают".

В то же время Хейнс признала, что, по данным разведки, "американцы, участвующие в акциях протеста, добросовестно выражают свои взгляды на конфликт в Газе", которые Иран пытается использовать.

Телеканал напоминает, что конфликт в Газе вызвал протесты по всей территории Соединенных Штатов, в частности в студенческих городках, в связи с числом жертв среди гражданского населения.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Иран Палестина Газа Эрвил Хейнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Что произошло за день: вторник, 9 июля

Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире

Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире

Моди принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС

Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

Швейцария ввела санкции против 155 физлиц и компаний из РФ

Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

Глава Минобороны ФРГ запросил еще 4 млрд евро на военную поддержку Киева в 2024 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });