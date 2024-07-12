Falcon 9 не смогла вывести на заданную орбиту 20 спутников Starlink

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени не смогла вывести на заданную орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Во время сегодняшнего запуска Falcon 9 спутников Starlink двигатель второй ступени не завершил второе включение. В результате спутники Starlink были развернуты на более низкой, чем предполагалось, орбите. SpaceX уже установила контакт с 5 спутниками и пытается поднять их орбиту с помощью ионных двигателей", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четверг в 19:35 по Тихоокеанскому времени США (в пятницу в 05:35 по Москве).

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,7 тыс. таких спутников. Более 6,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии, остальные вышли из строя или сошли с орбиты.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. Это делает SpaceX крупнейшим спутниковым оператором в мире.

По данным Пентагона, услугами этих спутников активно пользуются американские военные.